Accidente en la madrugada

Una moto y un taxi protagonizaron un choque en Carlos Paz

La conductora del rodado menor fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Sayago.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 12 de enero de 2026 · 08:29

Un choque entre una moto y un taxi dejó el saldo de una mujer herida en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, el siniestro se registró minutos después de la medianoche en las inmediaciones del Puente Uruguay por causas que buscan establecerse.

En el accidente, se vieron involucrados una moto Honda Navi y un vehículo Renault Logan, donde iba un chofer de 64 años.

La conductora del rodado menor, de 35 años de edad, fue trasladaba hacia el Hospital Gumersindo Sayago por el servicio de emergencias y se le diagnosticó escoriaciones.

Más de
Accidente Fuerte choque Villa Carlos Paz motociclista herida

Comentarios