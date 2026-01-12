Una moto y un taxi protagonizaron un choque en Carlos Paz

Un choque entre una moto y un taxi dejó el saldo de una mujer herida en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, el siniestro se registró minutos después de la medianoche en las inmediaciones del Puente Uruguay por causas que buscan establecerse.

En el accidente, se vieron involucrados una moto Honda Navi y un vehículo Renault Logan, donde iba un chofer de 64 años.

La conductora del rodado menor, de 35 años de edad, fue trasladaba hacia el Hospital Gumersindo Sayago por el servicio de emergencias y se le diagnosticó escoriaciones.