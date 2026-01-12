Villa Giardino: se incendió un galpón y todo quedó reducido a cenizas

Villa Giardino. Un galpón ubicado en una vivienda del barrio Los Quimbaletes de Villa Giardino, quedó reducido a cenizas luego que un cortocircuito provocara un incendio y afectará casi todo lo que se guardaba en el lugar.

Bomberos voluntarios indicaron que no hubo consecuencias para personas, pero los daños materiales fueron totales.

Las llamas alcanzaron también a un vehículo y electrodomésticos.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos de Villa Giardino; agentes municipales de Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba.