Accidente fatal en el campo: murió un joven de Jesús María

Un joven de 19 años, oriundo de Jesús María, murió este lunes por la tarde tras ser aplastado por un chimango mientras realizaba tareas rurales en un campo ubicado en el sector de Candelaria Sud, al norte de la ciudad.

Por causas que aún son materia de investigación, la estructura se desestabilizó y cayó sobre el trabajador, ocasionándole gravísimas lesiones en la cabeza y el tórax. Su padre, que se encontraba en el lugar al momento del accidente, lo trasladó de urgencia en una camioneta Volkswagen Amarok hasta el Hospital de Villa del Totoral, a unos 30 kilómetros del campo.

El joven ingresó al centro de salud en estado crítico y, pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento minutos después.

La víctima fue identificada como Valentín Bracco, de 19 años. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.