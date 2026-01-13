Buscan a una mujer de 35 años que no volvió tras una cita en el Parque Sarmiento

Una mujer de 35 años es intensamente buscada en Córdoba desde el domingo, cuando salió de su casa para encontrarse con un hombre que había conocido a través de una aplicación y no volvió. Se trata de Tania Suárez, cuyo paradero se desconoce desde ese día.

Según relató su familia, Tania había acordado ir a tomar mate al Parque Sarmiento. Más tarde, se dirigió hacia barrio Argüello Norte, y desde entonces no hubo contacto directo con ella. Si bien su hija indicó que recibió algunos mensajes posteriores, desde hace dos días no hay novedades.

Un familiar aportó además un dato que genera preocupación: la persona con la que se habría reunido no coincidía con la foto del perfil de la aplicación, y en el encuentro también habría estado un amigo del hombre.

Ante la falta de información, organizaciones sociales activaron la difusión del caso y se solicitó colaboración a la comunidad para ampliar la búsqueda.

Descripción

Tania Suárez mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, ojos marrones y tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición vestía top blanco, shorts azules y zapatillas negras.

Cualquier información puede ser aportada a la Unidad Judicial 19 de Argüello o a la comisaría más cercana.