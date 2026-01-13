Carlos Paz: Iba caminando, se descompensó y murió en la calle

Un hombre se descompensó mientras caminaba por el centro de Villa Carlos Paz y perdió la vida. El trágico hecho se produjo este martes 13 de enero en horas de la noche en la calle Las Heras y trascendió que la víctima tenía 64 años.

Se presume que sufrió un paro cardíaco irreversible y en el lugar, se hizo presente personal policial, los bomberos voluntarios y una ambulancia del servicio de emergencias de Vittal. Pese a los intentos por reanimarlo, se confirmó su fallecimiento minutos después.

El cuerpo quedó tendido en la vereda, tomó intervención la justicia y el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa.