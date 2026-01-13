Cayeron dos narcos, los clientes los ayudaban a preparar la droga

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Córdoba y se encuentran acusados de vender cocaína y marihuana. La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó dos viviendas en el barrio Nueva Esperanza, secuestró varias dosis de estupefacientes y reveló que los propios clientes ayudaban a los narcomenudistas a preparar la droga.

Tras una investigación que se llevó varios meses, los efectivos lograron dar con los sospechosos.

Se ingresó a dos domicilios del sector y se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, 14 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa. Uno de los inmuebles funcionaba como un «kiosco de drogas» y las sustancias eran escondidas en el patio de la casa para que no sea descubierta.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno supervisó el operativo y ordenó el traslado de los detenidos —un hombre y una mujer mayores de edad— junto con las pruebas recolectadas a la sede judicial.