Conmoción en Bell Ville: Cayó un hombre que tenía fotos y videos de abuso infantil

Un importante despliegue policial se llevó adelante este martes 13 de enero en la ciudad de Bell Ville y concluyó con la detención de un hombre de 40 años, quien está acusado de distribuir material de pornografía infantil en Internet.

Se allanó una vivienda y se secuestró material de abuso sexual de menores y otros elementos probatorios.

La tranquilidad de la localidad cordobesa ubicada al sur provincial, se rompió con el operativo para detener a M. Ramírez, que era requerido por la Fiscalía de Instrucción.

Según pudo conocerse, el sospechoso será sometido a indagatoria y se ordenaron otras diligencias para determinar si habría más personas involucradas en la distribución de las fotos y videos.