Conmoción en Bell Ville: Cayó un hombre que tenía fotos y videos de abuso infantil

Fuerte operativo policial
Conmoción en Bell Ville: Cayó un hombre que tenía fotos y videos de abuso infantilSe investiga si formaba parte de una red que distribuía el material en sitios de pornografía.
Un importante despliegue policial se llevó adelante este martes 13 de enero en la ciudad de Bell Ville y concluyó con la detención de un hombre de 40 años, quien está acusado de distribuir material de pornografía infantil en Internet.
Se allanó una vivienda y se secuestró material de abuso sexual de menores y otros elementos probatorios.
La tranquilidad de la localidad cordobesa ubicada al sur provincial, se rompió con el operativo para detener a M. Ramírez, que era requerido por la Fiscalía de Instrucción.
Según pudo conocerse, el sospechoso será sometido a indagatoria y se ordenaron otras diligencias para determinar si habría más personas involucradas en la distribución de las fotos y videos.