Denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales y abuso de poder

Dos ex empleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales, acoso y abuso de poder. Las mujeres contaron que el consagrado artista las «manoseaba y las humillaba» mientras trabajaban en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas y relataron las graves situaciones que debieron afrontar.

Tras una investigación periodística que llevó varios años, salieron a la luz los testimonios de las denunciantes y causaron conmoción.

Se trata de una empleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales con el artista, de entonces 77 años. Asimismo, dijeron que vivieron en un clima de «miedo constante, vigilancia permanente y amenazas de despido».

La más joven de las mujeres, quien tenía 22 años al momento de los hechos, dijo que era citada con frecuencia a la habitación del cantante, donde sufrió penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Además dieron a conocer que cumplían jornadas de hasta 16 horas y tenían salidas restringidas. El propio Iglesias supervisaba su alimentación, el uso del teléfono y las relaciones personales. La investigación reveló también que la fisioterapeuta padeció de besos forzados y tocamientos en sus pechos en Punta Cana y hubo una decena de ex trabajadores que se desempeñaban en las casas del artista que declararon haber sufrido situaciones de abuso de poder.

Al tomar conocimiento de las denuncias, Iglesias se llamó a silencio y evitó todo contacto con la prensa.