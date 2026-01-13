El Concejeo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró hoy el Estado de Catástrofe, al menos hasta junio, mientras continúa el alerta ya que se reactivaron los focos de incendio en la zona, lo que derivaría en la evacuación de los vecinos.

A través de la Ordenanza Número 1388/2026, los concejales de Epuyén, la pequeña localidad ubicada el noroeste de la provincia, declararon el Estado de Emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.

La medida fue aprobada por unanimidad y responde a la magnitud del desastre que comenzó el 5 de enero en El Hoyo, que ya arrasó con unas 12 mil hectáreas, destruyendo viviendas y colapsando los servicios de agua y luz.

Además, esta declaración -que tendrá vigencia hasta el 30 de junio- le otorga facultades especiales al intendente (José Contreras) para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos de la provincia y nacional, aunque sin los plazos administrativos habituales.

En tanto, la magnitud del incendio en Puerto Patriada obligó a extremar las precauciones, y por tal motivo las autoridades solicitaron a los vecinos que estén alertas ante la posibilidad de tener que evacuarlos en las próximas horas.

Las ráfagas de viento, de hasta 40 kilómetros, sumadas a la sequía y el calor se combinaron para reactivar los focos de incendios, en medio de la tragedia que azota a esta región de la provincia, según supo la agencia Noticias Argentinas.

EL POSTEO DE VILLARRUEL

La vicepresidenta Victoria Villarruel, por su parte, anticipó que solicitará los legisladores nacionales una "actualización" de las penas para aquellas personas que resulten culpables de iniciar incendios de manera intencional.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel indicó que "Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego".__IP__

"Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección", concluyó.