Hallan en La Cumbre a la mujer que había desaparecido tras una cita en Córdoba

Tania Suárez, de 35 años, quien era intensamente buscada desde el domingo 11 de enero, fue hallada con vida este martes por la tarde en un descampado de la localidad de La Cumbre, en el norte del Valle de Punilla informó el medio Cadena 3. La mujer había salido de su casa para reunirse con un hombre que conoció a través de redes sociales.

Según confirmaron fuentes oficiales, Suárez fue encontrada en aparente estado de confusión, aunque en buen estado general de salud. Actualmente se encuentra internada en el hospital municipal de La Cumbre, bajo observación médica, mientras la Justicia avanza en la investigación del caso.

El hallazgo se produjo en un descampado ubicado a metros del cuartel de bomberos. “Está en buen estado de salud y fue asistida de inmediato. La Fiscalía ya está interviniendo”, indicó a Cadena 3 Pablo Aguirre, responsable de Defensa Civil de La Cumbre.

De acuerdo a datos extraoficiales, al momento de ser encontrada la mujer no recordaba su nombre y presentaba signos de desorientación, información que aún no fue confirmada oficialmente.

La desaparición había generado gran preocupación en su entorno familiar. Según relató su hija, Tania había pactado un encuentro para tomar mates en el Parque Sarmiento y el traslado fue realizado en un Uber que habría sido abonado por el hombre con quien se iba a reunir.

Una prima de la mujer, Brenda Manzanelli, sostuvo que Suárez había enviado mensajes “raros” a sus familiares, en los que advertía que el hombre con el que estaba no coincidía con la imagen del perfil con el que se había contactado. A pesar de eso, aseguraba que se encontraba en el parque.

En la misma línea, su hermana Brisa contó que Tania le expresó que el hombre “le daba asco” y que no era la persona que aparecía en Facebook. Luego mencionó que había llegado un amigo de él y que la llevarían a su casa.

“Después me empezó a responder de manera cortante. Sentí que no era ella la que escribía. El último mensaje fue que estaba comiendo un chori”, relató. Desde ese momento, el teléfono de la mujer no volvió a registrar actividad.

La investigación busca ahora determinar cómo llegó hasta La Cumbre, a más de 80 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez, y esclarecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

