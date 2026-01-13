Incendios en Chubut: aplicarán multas millonarias a quienes hagan fogatas en zonas prohibidas

Gran parte de la Patagonia entró en emergencia ígnea por los graves incendios en diferentes puntos. En medio de esta situación, un grupo de guardaparques del Parque Nacional Lanín, en Neuquén detectaron varias fogatas en zonas inhabilitadas y tomaron una medida de urgencia.

Estas acciones ocurrieron en un contexto en donde los focos de incendio ya consumieron un centenar de hectáreas, dejaron miles de animales muertos y provocando la evacuación personas en varias provincias patagónicas. Actualmente, la más afectada es Chubut.

Los agentes de conservación del Lanín realizaron operativos intensificados en áreas lacustres y costas de lagos y ríos, lo que les permitió identificar a residentes y turistas que habían prendido fuego en sitios no autorizados. Además, identificaron a personas paseando perros, otra de las acciones prohibidas por el reglamento del parque.

Como respuesta, la intendencia labró actas de infracción para la aplicación de sanciones económicas que, según los datos publicados por el mismo portal, oscilan entre los 400.000 y los 6.000.000 de pesos. El monto varía de acuerdo con la gravedad de la falta y la reincidencia.

Luego de labrar las actas, se volvió a hacer hincapié en la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings, con el objetivo de prevenir un hecho como el que ocurre actualmente en Chubut, donde se quemaron un centenar de hectáreas, murieron miles de animales y fueron evacuados pueblos enteros.

Cómo denunciar una fogata prohibida en la Patagonia

Cualquier situación irregular puede ser denunciada con registros fotográficos o videos que deben enviarse a la radioestación del parque.

Algo similar ocurrió en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se detectaron fogones y acampes en sectores sensibles como Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector Confluencia.

Algunos de esos puntos, que son considerados de alto valor ambiental y riesgo extremo de incendios, ya fueron protagonistas de estos fatales fenómenos en años anteriores. Por ese motivo, hacer una fogata en ese lugar puede ser sancionado con una multa superior a 2.000.000 de pesos.