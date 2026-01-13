Intentó prenderle fuego a su ex pareja, ocurrió en el interior de Córdoba

El atacante fue detenido
Intentó prenderle fuego a su ex pareja, ocurrió en el interior de CórdobaEl hecho ocurrió este martes 13 de enero en horas de la mañana en la localidad de Freyre.
Un hombre de 38 años fue detenido luego de haber intentado quemar a su ex pareja, en un brutal hecho ocurrido este martes 13 de enero en horas de la mañana en la localidad cordobesa de Freyre.
El agresor quedó detenido y trascendió que se encontraba alcoholizado.
Tras haber amenazado a la mujer, el sujeto se presentó en su vivienda con un encendedor y una botella de alcohol y pretendía provocarle heridas.
En la causa, tomó intervención la fiscalía de turno y se ordenó la aprehensión del sujeto por violencia familiar y amenazas.