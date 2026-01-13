Intentó prenderle fuego a su ex pareja, ocurrió en el interior de Córdoba

Un hombre de 38 años fue detenido luego de haber intentado quemar a su ex pareja, en un brutal hecho ocurrido este martes 13 de enero en horas de la mañana en la localidad cordobesa de Freyre.

El agresor quedó detenido y trascendió que se encontraba alcoholizado.

Tras haber amenazado a la mujer, el sujeto se presentó en su vivienda con un encendedor y una botella de alcohol y pretendía provocarle heridas.

En la causa, tomó intervención la fiscalía de turno y se ordenó la aprehensión del sujeto por violencia familiar y amenazas.