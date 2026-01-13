Motociclista cayó tras esquivar un caballo suelto en Santa Cruz del Lago

Anoche, alrededor de las 22:40, un hombre de 56 años protagonizó una caída mientras circulaba en motocicleta por la intersección de Las Verbenas y Los Algarrobos, en Santa Cruz del Lago.

El conductor se desplazaba en una Honda XR 150 cc cuando, al cruzarse con un caballo suelto, realizó una maniobra brusca para esquivarlo, perdió el control del rodado y cayó al suelo.

Como consecuencia del impacto, sufrió escoriaciones en uno de sus brazos y en la pierna derecha. En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que constató las lesiones y determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.