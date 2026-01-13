Rápida intervención de guardavidas evitó una tragedia en un balneario de Cura Brochero

Un rápido y efectivo accionar del equipo de guardavidas evitó una tragedia este domingo por la tarde en el Balneario Los Cedros, en la localidad de Cura Brochero, donde una mujer de 65 años debió ser rescatada tras sufrir una descompensación dentro del agua.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas del domingo 11 de enero, cuando la turista comenzó a experimentar fuertes dolores y calambres en ambas piernas, lo que le impidió continuar moviéndose con normalidad y la dejó en una situación de riesgo.

Al advertir la emergencia, los guardavidas intervinieron de inmediato y lograron retirar a la mujer del espejo de agua, aplicando los protocolos correspondientes.

Una vez fuera del río, la situación se tornó más compleja: la mujer se mostró visiblemente nerviosa y sufrió una convulsión, además de ataques de pánico, patología por la que se encuentra en tratamiento. Gracias al accionar coordinado y profesional del personal interviniente, logró ser estabilizada tanto física como psicológicamente.

Posteriormente, quedó a disposición del servicio de emergencias 107, que realizó el control y la evaluación médica correspondiente. En el operativo también participaron personal policial, grupos de rescate y el servicio de salud, en un trabajo conjunto que resultó clave ante la gravedad del episodio.