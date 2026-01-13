Refuerzan la presencia policial con un operativo en la zona sur

Durante esta jornada se lleva adelante un operativo de saturación policial en la zona sur de la ciudad, con controles intensificados y mayor presencia de móviles y efectivos en distintos barrios. El despliegue forma parte de una estrategia de prevención y patrullaje permanente, orientada a reforzar la seguridad en sectores definidos como prioritarios.

En el operativo participan efectivos del Comando de Acción Preventiva, Unidades Especiales, Patrulla Rural, Policía Caminera y Investigaciones Criminales, con apoyo del programa Cordobeses en Alerta. Las tareas incluyen controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos en puntos estratégicos.

Las acciones son supervisadas por la cúpula policial, que acompaña el desarrollo del operativo junto a autoridades del área de Seguridad, en el marco de una serie de dispositivos que se vienen desplegando de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos continuará realizándose en forma periódica, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y prevenir hechos delictivos.