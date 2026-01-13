Rescataron a dos turistas que quedaron atrapadas por la creciente

Dos turistas oriundas de la Provincia de Buenos Aires quedaron atrapadas por la creciente del río de Tanti. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde en la zona conocida como Pozo del Indio y se desplegó un operativo de rescate con participación del personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo y los bomberos voluntarios.

Las mujeres tenían 22 años de edad y tienen domicilio en la localidad de Lomas de Zamora.

Según pudo conocerse, fueron sorprendidas por la tormenta y la repentina creciente del río y no lograron emprender el regreso por sus propios medios. Tras haber tomado contacto con ellas, se constató que estaban en buen estado de salud y se hizo una extracción por medio de un sendero hasta el corredor sanitario.

Posteriormente, fueron acompañadas hasta el dispensario de Tanti para una mejor atención.