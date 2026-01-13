Robó un farol del Cementerio San Jerónimo, quedó filmado y fue detenido

Un hombre fue detenido en barrio Alto Alberdi luego de sustraer un farol del Cementerio San Jerónimo. El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del sistema 911, lo que permitió su rápida identificación y aprehensión.

El procedimiento se concretó en calle Cayetano Silva al 650, donde personal policial interceptó al sospechoso, mayor de edad, que aún transportaba el elemento robado.

Según se informó, instantes antes el individuo había cometido el ilícito en el Cementerio San Jerónimo y fue visualizado mientras trasladaba el farol por la intersección de Monseñor de Andrea y Tablada, a través del monitoreo de las cámaras de seguridad.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a sede policial junto con el objeto sustraído y quedó a disposición del magistrado interviniente.