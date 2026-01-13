Ruta 5: una camioneta volcó a la altura de La Serranita durante la madrugada

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 44, en cercanías de La Serranita.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30, cuando, por causas que aún se intentan establecer, el conductor de una Toyota Hilux, un hombre de 62 años, perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcando a un costado de la ruta.

En el rodado viajaban además una mujer de 39 años y dos niños menores de edad. A pesar de la violencia del siniestro, ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad de América, quienes asistieron preventivamente a los involucrados y aseguraron la zona. Afortunadamente, no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.