Ruta 9: un micro de larga distancia y un camión colisionaron en Campana

Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando un micro de larga distancia y un camión protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo dos personas con heridas de consideración. El siniestro generó una importante conmoción en la zona y obligó a implementar un operativo especial de seguridad vial debido a la reducción de carriles en una de las principales arterias del país.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, en el kilómetro 77 de la traza, cuando el colectivo, que había partido desde la Ciudad de Buenos Aires con destino final en la provincia de Salta, fue impactado desde atrás por un camión Mercedes Benz BluTec que transportaba un semirremolque tipo jaula perteneciente a la empresa Ismael Dearma.

Por razones que aún se investigan, el vehículo de carga no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo al micro, provocando serios daños materiales, especialmente en el lateral izquierdo de la unidad de pasajeros. En el colectivo de la empresa Suite Clas viajaban 25 personas al momento del impacto.

A raíz del choque, una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad salteña de Orán, debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José de Campana para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, el conductor del camión, identificado con las iniciales D. E. A., también fue derivado al mismo centro de salud para ser asistido. Afortunadamente, el resto de los pasajeros y el chofer del micro, un hombre de 32 años, no presentaron heridas y se encontraban fuera de peligro.

Las imágenes captadas por testigos y difundidas posteriormente mostraron la magnitud del impacto y el estado en el que quedó el colectivo tras la colisión. Como consecuencia del siniestro, los carriles medio y lento de la Ruta 9 quedaron completamente obstruidos durante varias horas, mientras que la circulación se mantuvo habilitada únicamente por el carril rápido, generando demoras y tránsito asistido en la zona.

Personal policial de la Comisaría de Campana trabajó en el lugar junto a los servicios de emergencia para ordenar el tránsito y asistir a las víctimas. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Campana, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer las causas que derivaron en el accidente. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución en rutas y autopistas, especialmente durante la noche.