Se cayó el techo de un centro médico en Palermo: once heridos

Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó en Palermo y se realiza operativo en la zona. Hay al menos once personas heridas.

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti. La caída de una parte del techo se produjo en el primer piso del edificio, que está destinado a consultorios y que tiene una planta baja y un segundo piso.

En el lugar, personal del SAME atiende a 11 pacientes y tres mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía.