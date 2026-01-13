Se incendió un vehículo en la Autovía de Punilla, a la altura de Santa María

Un automóvil se incendió por completo mientras circulaba por la Autovía de Punilla, a la altura de Santa María.

El hecho ocurrió cuando un hombre que se desplazaba de Sur a Norte en su vehículo, un Chery Tiggo, sufrió un desperfecto mecánico que provocó el inicio del fuego en el área del motor. A pesar de los intentos del conductor por sofocar las llamas, el incendio avanzó rápidamente.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, quienes lograron extinguir el fuego, aunque el vehículo resultó afectado en su totalidad. También intervino personal de emergencias, que asistió al conductor y confirmó que no presentaba lesiones.

Las causas del siniestro estarían vinculadas a una falla mecánica, y no se registraron heridos ni daños a terceros.