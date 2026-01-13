Sigue la búsqueda de una adolescente en Río Tercero

Río Tercero. La Fiscalía de Río Tercero volvió a solicitar la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Constanza Baravalle, una joven de 15 años que se encuentra desaparecida.

Según se informó, la adolescente mide 1,55 metros, es de contextura robusta, tiene cabello lacio de color negro, tez blanca y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía pantalón y remera de color negro.

Cualquier dato que pueda ayudar a localizarla debe ser comunicado a la Unidad Judicial de Río Tercero, ubicada en Pasaje Vucetich esquina 25 de Mayo (CP 5850), o a los teléfonos (03571) 434000 y (0351) 4481016, internos 70801/2/3.