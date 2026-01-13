Tania apareció maniatada y tirada en un descampado de La Cumbre

La mujer que había desaparecido en la ciudad de Córdoba y era intensamente buscada desde el domingo pasado, Tania Suárez, apareció maniatada y tirada en un descampado cercano al cuartel de bomberos de La Cumbre.

La Fiscalía de Cosquín investiga qué sucedió con la joven madre de cuatro hijos, dónde permaneció durante las últimas horas y busca dar con el hombre que la había contactado a través de una aplicación de citas.

En diálogo con los medios, el titular de Defensa Civil, Pablo Aguirre, reveló que la mujer (de 35 años de edad y trabajadora del CPC de Argüello) estaba «desorientada y balbuceaba» cuando lograron dar con ella. Fue inmediatamente trasladada hacia el hospital municipal y posteriormente, fue llevada hacia el Polo de la Mujer y se trata de determinar si fue víctima de un abuso sexual.

En las últimas horas, trascendió que Tania había conocido a un hombre a través de Facebook Parejas y había accedido a encontrarse con él en el Parque Sarmiento. Durante la noche del domingo, mantuvo una constante conversación con su hija y su hermana hasta que el diálogo se cortó y perdieron toda la comunicación con ella.

Los mensajes que intercambió con su familia demuestran que estaba incómoda por el encuentro. Incluso, llegó a describir físicamente a su cita con una inquietante comparación: «Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen» (en referencia al violador serial de Córdoba, Marcelo Sajen) y luego contó que había llegado un «amigo» de él.

«Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso»; escribió. También cruzó chats con su hermana Brisa y a las 22:47 horas, le dijo que estaban comiendo un choripán: «Ya me llevan estos dos que no sé quiénes son».