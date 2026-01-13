Un bebé quedó atrapado en una camioneta y fue rescatado por Bomberos

Un bebé de cinco meses fue asistido este martes por personal de la Dirección Bomberos luego de quedar encerrado en el interior de un vehículo en barrio General Bustos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en avenida Leandro Alem al 800, cuando la madre del menor descendió de una camioneta Dodge Ram y, de manera accidental, se activó el cierre centralizado, dejando al bebé dentro del rodado.

Ante la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia y efectivos de Bomberos se hicieron presentes en el lugar. Con las medidas de seguridad correspondientes, procedieron a la rotura del vidrio del conductor para lograr la apertura del vehículo y rescatar al menor.

Según se informó, el bebé se encontraba en buen estado de salud y no se registraron personas lesionadas.