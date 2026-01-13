Un flamenco fue hallado en el patio de una vivienda en James Craik

Un flamenco que se encontraba en cautiverio fue rescatado este domingo en una vivienda de la localidad de James Craik, en el marco de un allanamiento realizado tras una denuncia por tenencia de fauna silvestre.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional, del Escuadrón Seguridad Vial “Villa María”, junto a Policía Ambiental, quienes constataron la presencia del ave en el patio del domicilio.

Durante la inspección del lugar, además, los efectivos encontraron una escopeta con cartuchos, utilizada para actividades de caza. Ante esta situación, el propietario de la vivienda quedó supeditado a una causa por infracción a la Ley Nacional 22.421, que protege la flora y la fauna silvestre.

Por disposición de las autoridades intervinientes, el flamenco fue puesto en resguardo y quedó bajo observación. Una vez finalizada esa etapa, se prevé su liberación en su hábitat natural.