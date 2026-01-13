Una camioneta quedó destruida tras chocar con un camión en la Ruta 9

Un siniestro vial se registró esta mañana, cerca de las 10:45, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 490, donde una camioneta Chevrolet y un camión con acoplado protagonizaron un choque por causas que se investigan.

Al llegar al lugar, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bell Ville aseguraron la escena y trabajaron en el rescate del conductor del vehículo menor, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo tras el impacto. Una vez liberado, fue asistido por personal de emergencias.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Regional, donde quedaron en observación con distintas lesiones. No se informó oficialmente la gravedad de su estado.

En el operativo intervinieron dos dotaciones con 12 bomberos, además de Policía Caminera y servicios de ambulancias municipales, lo que permitió normalizar la situación y asistir a los involucrados.