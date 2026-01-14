Apareció con vida el joven que buscaban en Carlos Paz

El joven de 28 años que se encontraba desaparecido desde el último sábado y era intensamente buscado en la ciudad de Villa Carlos Paz y alrededores, fue encontrado sano y salvo.

Según pudo conocerse, se llama Matías Nahuel Castillo y se había pedido colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

En el día de ayer, en horas de la noche, una mujer se presentó en la Unidad Judicial para denunciar la desaparición de su primo, a quien vieron por última vez el fin de semana pasado y sobre el cual no tienen noticias.

Se dio inició a un rastrillaje por la zona y se logró dar con su paradero este miércoles 14 de enero en horas de la mañana. Fue trasladado hacia la Unidad Judicial y luego se reencontrará con su familia.