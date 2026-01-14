Brutal ataque en Los Gigantes: motociclistas golpearon a un restaurador del bosque nativo

Un grave episodio de violencia y daño ambiental se registra en la zona de Cerro Largo, en el macizo de Los Gigantes, donde motociclistas cortan de manera reiterada alambrados colocados para proteger un proyecto de restauración del bosque nativo y llegaron a agredir físicamente a su impulsor, Julio “Julito” Domínguez.

Domínguez se dedica desde fines de la década del 90 a la restauración de bosques nativos, al control de la erosión de suelos y a la educación ambiental. Tras dejar su trabajo en una fábrica, colaboró durante años en distintos proyectos vinculados al cuidado de los ecosistemas serranos, hasta que en 2013 inició su propio plan de recuperación ambiental en Cerro Largo.

Para resguardar los árboles nativos que fue plantando y frenar la erosión causada por la ganadería, Julito instaló alambrados en distintos sectores. Sin embargo, esos cercos son cortados de forma reiterada por personas que circulan en motocicleta fuera de los caminos habilitados, lo que frena el proceso de recuperación del bosque.

Según se informó, en al menos dos oportunidades Domínguez fue golpeado por motociclistas cuando intentó evitar el corte de los alambrados. Las agresiones encendieron la alarma en el ámbito ambiental por el riesgo físico que enfrenta el restaurador y por el daño directo a un ecosistema frágil.

La situación fue denunciada públicamente por el doctor en Biología Daniel Renison, investigador principal del CONICET, especializado en restauración de bosques y conservación ecológica en las Sierras de Córdoba, quien trabajó durante años junto a Domínguez y destacó su compromiso ambiental.

“Pido ayuda: a quienes conozcan motoqueros o participen en foros de motoqueros, por favor expliquen de manera pacífica la importancia de respetar los alambrados y de circular únicamente por caminos aptos para vehículos. Cuidar el bosque es una forma de cuidarnos a todos”, expresó Renison.

El investigador desarrolla su labor en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas y en el Centro Científico Tecnológico Córdoba, y centra su trabajo en la conservación y restauración ecológica de los bosques serranos, con foco en la protección del suelo y de los recursos naturales renovables.

Desde el entorno ambiental advierten que el daño reiterado a los alambrados no solo frena años de trabajo voluntario, sino que compromete la recuperación del bosque nativo y agrava los procesos de erosión en una de las zonas más sensibles de las sierras cordobesas.