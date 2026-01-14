Cayó un hombre que buscaban por un intento de femicidio en Córdoba

Un hombre de 41 años de edad fue detenido en el día de hoy por un intento de femicidio registrado en la ciudad de Córdoba. El sospechoso tiene 41 años y fue arrestado durante la madrugada a metros de la casa de la víctima, en la esquina de las calles Vilelas y Huarpes del barrio 9 de Julio.

Está acusado de haber intentado matar a su ex pareja en un grave episodio de violencia de género.

Los efectivos controlaron al sospechoso, que se trasladaba a pie, y constataron que tenía un pedido de detención vigente por «homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género agravado en grado de tentativa, lesiones leves doblemente calificadas reiteradas, amenazas y robo».

Fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.