Destrozó el ingreso a cajeros automáticos y terminó detenido

Un hombre de 37 años fue detenido luego de provocar daños en el ingreso al sector de cajeros automáticos de una entidad bancaria ubicada sobre avenida Colón al 300, en barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se concretó tras un aviso al 911 que alertó sobre la rotura del vidrio de acceso al banco. Al llegar al lugar, personal policial constató los daños y procedió a la aprehensión del sospechoso.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.