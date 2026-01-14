Detectaron un drone que volaba sobre los techos de Bouwer: ¿qué llevaba?

El Servicio Penitenciario de Córdoba descubrió un drone que volaba sobre los techos de Bouwer y llevaba un paquete sospechoso. Se desplegó un operativo y se logró el secuestro de un dispositivo Mavic Air 2 gris que estaba en las inmediaciones del Módulo MX-2 – Pabellón A-1 del penal de máxima seguridad de la provincia.

Tras revisarlo, se constató que transportaba elementos ilegales: sesenta comprimidos de psicofármacos, cargadores y cables USB.

En el lugar, también tomó intervención el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico que abrió una investigación para determinar quiénes son los responsables.

Es importante destacar que se logró frustrar el ingreso de los elementos a la cárcel.