Detienen a seis personas por venta de drogas en Córdoba

Tras varios meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en barrio Parque 9 de Julio y detuvieron a seis personas mayores de edad acusadas de comercializar cocaína y marihuana, tanto desde domicilios particulares como bajo la modalidad delivery.

El operativo se desarrolló en calle Pública s/n del mencionado barrio y permitió el cierre de dos puntos de venta de estupefacientes. Como resultado, fueron aprehendidos cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad.

Durante los procedimientos, personal de Investigaciones de la FPA llevó adelante un exhaustivo registro manual de los inmuebles, con la colaboración de canes adiestrados para la detección de sustancias ilícitas. Como resultado, se secuestraron 975 dosis de marihuana, 536 dosis de cocaína, la suma de $247.800 en efectivo, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa.

Según se informó oficialmente, los detenidos utilizaban los domicilios allanados como puntos de comercialización y, además, realizaban entregas de droga en motocicleta dentro del mismo barrio. Asimismo, se indicó que dos de las personas detenidas mantenían una relación de pareja.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, los aprehendidos y las evidencias incautadas fueron trasladados a sede judicial, en el marco de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.