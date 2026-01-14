Discusión por dinero terminó con un naranjita detenido en Nueva Córdoba

Esta tarde, un naranjita fue llevado a la comisaría en barrio Nueva Córdoba tras un reclamo de un automovilista que denunció que le exigían dinero por el cuidado de su vehículo. El hecho se registró en la zona de San Lorenzo al 323.

De acuerdo a lo informado, el episodio comenzó cuando el conductor de un Chevrolet Aveo discutió con el cuidacoches por el monto solicitado. Ante la situación, se realizó un llamado que motivó la presencia policial en el sector.

La intervención se concretó a pocos metros, en Obispo Salguero al 700, donde el hombre fue identificado y trasladado. En su poder se encontraron dos chalecos reflectivos, que fueron retirados del lugar.

El naranjita quedó alojado en una dependencia policial mientras se resolvía su situación.