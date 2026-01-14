Emiten "alerta amarilla" por lluvias fuertes, viento y granizo en Córdoba

Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes tormentas para Córdoba, ante la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica. El aviso abarca a distintos sectores del territorio provincial, con mayor probabilidad de ocurrencia en el este, sur y suroeste.

Desde el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil del Ministerio de Seguridad, indicaron que los fenómenos podrían presentarse de manera localizada, con intensidad variable según la región, pero con potencial impacto sobre áreas urbanas y rurales.

Las autoridades solicitaron extremar las medidas de prevención, evitando actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y la circulación en horarios críticos, especialmente en rutas y caminos serranos. También advirtieron que las precipitaciones podrían generar crecidas repentinas en ríos, arroyos y cursos de agua, por lo que se recomienda no acampar ni permanecer en márgenes de cauces naturales.

El monitoreo se mantiene de forma permanente junto al Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, mientras se pide a la población mantenerse informada por los canales oficiales y actuar con precaución ante la evolución de las condiciones climáticas.