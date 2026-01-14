Entró a robar, amenazó a una mujer con un arma y la tiró por el balcón

Violento ataque
Entró a robar, amenazó a una mujer con un arma y la tiró por el balcónLa mujer sobrevivió a la caída y el agresor fue retenido por los vecinos hasta la llegada de la Policía.
Un brutal hecho de inseguridad se registró este miércoles en horas de la madrugada en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. Un hombre entró a robar en un departamento, amenazó a una mujer con una arma falsa y la tiró por el balcón. La víctima cayó al patio interno de un complejo de departamentos de Avenida Colón al 1800 y se salvó de milagro.
El hecho se registró alrededor de las dos de la mañana y los vecinos denunciaron que escucharon gritos y golpes.
Un testigo declaró que desde su ventana, pudo ver cómo el hombre empuñaba el arma y empujaba a la víctima. A medida que la violencia fue escalando, los residentes del edificio decidieron llamar a la Policía y retuvieron al agresor para que no escapara.
Cuando los uniformados arribaron al lugar, detuvieron al sospechoso y secuestraron el arma (que resultó ser una réplica), un teléfono celular y un juego de llaves que pertenecían a la propietaria del inmueble.
La mujer fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias, se la diagnosticó con traumatismos varios y se dispuso su traslado hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internada fuera de peligro.