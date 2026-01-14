Entró a robar, amenazó a una mujer con un arma y la tiró por el balcón

Un brutal hecho de inseguridad se registró este miércoles en horas de la madrugada en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. Un hombre entró a robar en un departamento, amenazó a una mujer con una arma falsa y la tiró por el balcón. La víctima cayó al patio interno de un complejo de departamentos de Avenida Colón al 1800 y se salvó de milagro.

El hecho se registró alrededor de las dos de la mañana y los vecinos denunciaron que escucharon gritos y golpes.

Un testigo declaró que desde su ventana, pudo ver cómo el hombre empuñaba el arma y empujaba a la víctima. A medida que la violencia fue escalando, los residentes del edificio decidieron llamar a la Policía y retuvieron al agresor para que no escapara.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, detuvieron al sospechoso y secuestraron el arma (que resultó ser una réplica), un teléfono celular y un juego de llaves que pertenecían a la propietaria del inmueble.

La mujer fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias, se la diagnosticó con traumatismos varios y se dispuso su traslado hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internada fuera de peligro.