Falleció anoche en pleno centro

Identificaron al vecino carlospacense que sufrió un paro y perdió la vida

El hombre iba caminando, sufrió una descompensación y quedó tirado en la vereda.
Sucesos
miércoles, 14 de enero de 2026 · 12:43

Finalmente, fue identificado el hombre que se descompensó en el centro de Villa Carlos Paz y perdió la vida. La víctima tenía 64 años de edad y caminaba por la calle Las Heras cuando sufrió un paro cardíaco irreversible y quedó tirado en la vereda.

El hecho provocó conmoción entre los transeúntes y pese a los intentos por reanimarlo, se constató su fallecimiento.

Sergio Terroa cayó desplomado al suelo mientras circulaba por las inmediaciones del local de Tarjeta Naranja y en el lugar, se hizo presente personal policial, los bomberos voluntarios y una ambulancia del servicio de emergencias de Vittal.

