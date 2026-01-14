La secuestraron y la drogaron: Tania se hizo la muerta para salvar su vida

A medida que pasan las horas, se fueron conociendo detalles sobre la pesadilla que vivió Tania Suárez, la mujer que estuvo desaparecida durante 48 horas y apareció maniatada y envuelta en dos bolsas de consorcio en un descampado de La Cumbre (Valle de Punilla). De sus primeras declaraciones, se desprende que fue secuestrada por dos hombres en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y drogada con algún tipo de sustancia.

El domingo pasado en horas de la tarde, concurrió a una cita con una persona que había conocido a través de Facebook Parejas. Lo que empezó mal, terminó de la peor manera. Inmediatamente, se percató que el hombre que asistió al encuentro no se parecía a quien había visto en las redes sociales y que mostraba cierta actitud sospechosa.

La presunción es que luego le dieron agua que contenía alguna droga, hicieron que perdiera la conciencia y la cargaron a bordo de un vehículo. La mujer no tiene recuerdos de lo que sucedió después.

Fue encontrada ayer a la tarde en un terreno baldío lindero a un arroyo, cerca del cuartel de bomberos de La Cumbre, mostraba signos de haber sido golpeada y tenía sus manos y pies atadas con cinta adhesiva. Estaba viva, con el rostro hacia la tierra y no podía gritar, tan solo moverse. Precisamente, esa acción le salvó la vida y fue clave para llamar la atención de un hombre que se acercó y la descubrió tendida en el suelo.

De acuerdo a las primeras versiones que se conocieron, dijo que la habían golpeado con un palo y que ella se hizo «la muerta» para sobrevivir. Además, precisó que los agresores le destrozaron el celular y tiraron el chip.

Se ordenaron una serie de pericias y la causa recayó en las fiscales Andrea Martín (intervino por el secuestro en Córdoba) y Paula Kelm, de Cosquín (a quien se dio participación por su hallazgo en el Valle de Punilla). Mientras tanto, los esfuerzos de los investigadores se orientan a identificar a los dos hombres involucrados en el impactante episodio.