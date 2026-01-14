Los turistas desvalijados en las sierras: «Nos dejaron sin efectivo y sin celulares»

Dos de los turistas que hacían una excursión por las Altas Cumbres y fueron víctima de un robo, Mariela y Juan, quienes viajaron junto a su hijo menor desde Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, relataron cómo se desarrolló la jornada que terminó con el hecho delictivo en plenas sierras de Córdoba.

«Somos de Buenos Aires, de Merlo. Llegamos el lunes a la mañana y estábamos paseando por el centro de Carlos Paz cuando un coordinador nos ofreció una excursión en la vereda. Nos explicó las opciones, elegimos una y dejamos una seña»; contó Mariela. «Nos tomaron los datos personales y nos aseguraron que nos pasarían a buscar por el lugar donde nos estábamos quedando. A las nueve y cuarto, nos buscaron por el complejo Descanso Las Tres Marías y arrancamos el recorrido. El guía nos iba explicando todo y paramos para cambiarnos porque íbamos a ir a Cascada Escondida» relató.

Al llegar al lugar, el coordinador dio indicaciones precisas que terminaron siendo claves para lo ocurrido. «Nos dijo claramente que no bajáramos celulares porque se podían mojar, perder o romper. Que dejáramos todo en el colectivo. Por eso yo dejé la mochila con todo adentro y solo bajé con una bolsa con las toallas y las ojotas»; explicó la mujer.

El chofer cerró el colectivo y todo el grupo comenzó la caminata. «La excursión duró más de una hora. Había niños, incluso uno que tardó bastante en pasar por las rocas y las cuevas para llegar a la cascada. Nadie se quedó en el micro»; agregó Juan.

La sorpresa llegó cuando regresaron y descubrieron que el transporte había sido desvalijado. «Cuando subo al colectivo para buscar la cámara y sacar algunas fotos, la mochila no estaba. Era grande y no podía desaparecer así nomás. Le pregunté a mi marido y al coordinador, pensé que era una broma, pero enseguida empezaron a decir ‘me falta esto’, ‘me robaron el celular’, ‘me falta la mochila’. Ahí nos dimos cuenta de que nos habían robado a casi todos» relató Mariela.

Tras el hecho, los turistas fueron trasladados a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz. «La Policía nos dijo que van a hacer una sola denuncia por la cantidad de personas que somos, para agilizar. Están anotando nuestros datos, el correo electrónico y todo lo que nos robaron, pero no nos dieron mucha más información»; explicó Juan.

La situación dejó a la familia en una posición crítica en medio de sus vacaciones. «Nos queda una semana más, pero estamos sin efectivo, sin celulares, sin documentación. No podemos usar aplicaciones ni hacer nada. Perdimos todo un día de vacaciones y estamos con una angustia tremenda. Una chica incluso se descompuso»; sostuvo Mariela.