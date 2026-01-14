Murió atropellada cuando sacaba la basura, ocurrió en Villa Allende

Una mujer de 69 años fue atropellada por un auto en la ciudad de Villa Allende y falleció en las últimas horas. El hecho se registró en horas de la madrugada en la Avenida Enrique Bodereau al 2100 y se investigan las causas que ocasionaron la tragedia.

La presunción es que la víctima se disponía a sacar la basura cuando fue alcanzada por una Ford Ecosport en la calle.

Tras el fuerte impacto, quedó tendida en el lugar y se convocó al servicio de emergencias. Pese a los intentos por reanimarla, minutos después se constató su fallecimiento y la justicia abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Se espera que en las próximas horas sea imputado el conductor de 48 años y preste declaración.