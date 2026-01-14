Operativo saturación en Córdoba: cinco demorados y 19 autos secuestrados

Cinco personas fueron demoradas anoche durante un amplio operativo policial desplegado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en el marco de investigaciones por robos y otros delitos. Como resultado de los controles y recorridas, también se secuestraron 19 vehículos, dos de ellos con pedido de secuestro judicial, además de celulares y elementos robados recientemente.

Las acciones se desarrollaron en distintos barrios mediante un fuerte despliegue de móviles y personal, con controles dinámicos, identificación de personas y verificación de vehículos. Las personas involucradas fueron llevadas a distintas dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos del CAP, Unidades Especiales, Patrulla Rural, Policía Caminera e Investigaciones Criminales, con apoyo del programa Cordobeses en Alerta, que aportó información clave para orientar los procedimientos.