Otro grave accidente en Pinamar: un hombre pelea por su vida tras volcar un UTV

Un nuevo accidente grave volvió a encender las alarmas en la zona de La Frontera de Pinamar. Este miércoles por la tarde, un hombre de aproximadamente 45 años resultó gravemente herido tras volcar el UTV de alta cilindrada que conducía en un sector de médanos de gran pendiente.

Según relataron testigos y confirmaron fuentes del operativo de rescate, el conductor perdió el control del vehículo cuando intentaba descender o realizar un salto sobre una duna pronunciada. El UTV volcó y dio varias vueltas de campana, dejando al hombre atrapado en su interior.

Personal de emergencias privadas que presta servicio en los paradores de la zona logró rescatarlo y lo trasladó en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Comunitario de Pinamar. Al ingresar al centro de salud, los médicos constataron un traumatismo de cráneo grave y múltiples fracturas en la zona del tórax.

El herido, cuya identidad aún no fue informada oficialmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado. El equipo médico evalúa por estas horas si existe compromiso neurológico severo como consecuencia del fuerte impacto.

Un contexto cada vez más peligroso en La Frontera

Este nuevo siniestro ocurre apenas 48 horas después del choque que dejó en estado crítico a Bastian Jerez, un niño de 8 años, también en La Frontera. La reiteración de episodios graves en el mismo sector generó un clima de fuerte preocupación en la ciudad.

Desde el Hospital Comunitario advirtieron que el sistema de salud local se encuentra operando al límite, debido a la seguidilla de accidentes vinculados al uso de cuatriciclos y UTVs durante la temporada.

Si bien se trata de una zona de médanos privados, desde el municipio insisten en que no cuentan con herramientas legales para prohibir la circulación. No obstante, remarcan que la imprudencia, el exceso de velocidad y la falta de elementos de seguridad, como el casco, continúan siendo factores comunes en la mayoría de los siniestros.