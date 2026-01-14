«Qué bueno que me buscaron y me encontraron», la desgarradora frase de Tania

Tras haber sido hallada en un descampado de la ciudad de La Cumbre, Tania Suárez pronunció sus primeras palabras y le dijo a su familia: «Qué bueno que me buscaron y encontraron». La mujer permanece internada en un hospital de Córdoba luego de estar desaparecida durante 48 horas en un confuso hecho que es investigado por la justicia.

La causa no tiene detenidos y la principal hipótesis es que habría sido privada de su libertad.

La mujer de 35 años, madre de cuatro hijos, fue encontrada atada de manos y pies con cinta adhesiva en un terreno ubicado a metros del cuartel de bomberos de La Cumbre. En distintas partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello y las piernas, mostraba golpes y se ordenaron una serie de pericias para determinar si fue abusada sexualmente.

Tania se encontraba desaparecida desde el domingo a la noche, luego de haber concurrido a una cita en el Parque Sarmiento con un hombre al que conoció por Facebook Parejas. Se dictó el secreto de sumario en la causa que investiga la Fiscalía de Cosquín y la Fiscalía de Género y Violencia Familiar de Cuarto Turno de Córdoba.

De acuerdo a las informaciones dadas a conocer por sus familiares, está asustada y le colocaron un cuello ortopédico. Se estima que en las próximas horas, la mujer podrá brindar su primera declaración y trascendió que está «en estado de shock».