Qué se sabe sobre la adolescente que desapareció en Río Tercero

La desaparición de la adolescente Constanza Baravalle Vidal, oriunda de la ciudad cordobesa de Río Tercero, conmociona al país y las cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus últimos movimientos. La chica tiene 15 años, fue vista por última vez el domingo pasado y fue filmada en Córdoba, aunque no logran dar con su paradero.

Su familia perdió todo contacto con la joven y crece la incertidumbre.

En un primer momento, Constanza fue ubicada en la Terminal de Ómnibus y se presume que viajó hasta la capital cordobesa.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el alerta nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y el objetivo es evitar que la adolescente salga del país. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero y la Fiscalía de Distrito Uno de Córdoba, que trabajan de manera conjunta.

Se solicita colaboración a la comunidad y para aportar cualquier dato, comunicarse de inmediato al 911.