Ráfagas de viento provocaron la caída de dos motociclistas en la Ruta 158

En la tarde de este miércoles, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 94, en jurisdicción de Las Varillas.

Según se informó, el aviso inicial fue dado por la Policía de Pozo del Molle, lo que motivó el envío de móviles al lugar. Allí se constató la participación de dos motocicletas Rouser NS 200 que circulaban en sentido norte–sur.

De acuerdo a lo manifestado por uno de los conductores, fuertes ráfagas de viento lateral habrían provocado el contacto entre ambos rodados, lo que derivó en la caída de las dos motos sobre la calzada.

Los conductores, dos hombres de 20 años oriundos de la provincia del Chaco, fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas EMMA y posteriormente trasladados al Hospital Dr. Diego Montoya de Las Varillas.

En el centro de salud se informó que uno de los jóvenes presentó lesiones de carácter leve, mientras que el otro fue evaluado de manera preventiva.