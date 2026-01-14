Recuperaron una Alaskan y una Hilux robadas de una vivienda en Villa Allende

En las últimas horas, personal policial recuperó dos camionetas que habían sido robadas de un domicilio del barrio Lomas Oeste, en Villa Allende. Los rodados fueron localizados poco tiempo después de ocurrido el hecho, durante un operativo desplegado en distintos sectores de la ciudad.

Una de las camionetas, una Renault Alaskan, fue hallada en la intersección de Quilloamira y avenida Donato Álvarez. El vehículo se encontraba sin las chapas patentes colocadas.

La segunda camioneta, una Toyota Hilux, apareció en pasaje Macheret esquina avenida Ricardo Rojas, en barrio Granja de Funes. Ambas unidades fueron aseguradas en el lugar y puestas a disposición de la investigación.

Por el momento, el hecho continúa bajo análisis para determinar cómo se produjo la sustracción y si hay otras personas involucradas.