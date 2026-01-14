Se accidentaron en las Altas Cumbres y sufrieron graves heridas

Una mujer perdió el control del auto que conducía en el camino de las Altas Cumbres y protagonizó un grave accidente. El hecho ocurrió esta noche a la altura del kilómetro 77 de la Ruta Provincial 34.

Según pudo conocerse, iba a bordo de un vehículo marca Suzuki Fun acompañada por una joven de 19 años.

La conductora tiene 41 años, es oriunda de la localidad de Villa del Prado y fue asistida por el servicio de emergencias de Punilla Sur, que le diagnosticó traumatismos varios. También resultó gravemente herida su acompañante y trascendió que ambas fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.