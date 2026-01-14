Tania está en shock: Investigan qué sucedió y dónde estuvo las últimas 48 horas

Tras la aparición con vida de Tania Suárez en la ciudad de La Cumbre, avanza la investigación para determinar qué sucedió con la mujer y dónde estuvo durante las 48 horas que permaneció desaparecida. El martes pasado en horas de la tarde, fue encontrada maniatada en un descampado a metros del cuartel de bomberos.

Había desaparecido el domingo pasado tras una cita en el Parque Sarmiento de Córdoba con un hombre que conoció por Facebook Parejas y a quien describió como alguien desagradable.

Cuando la hallaron, Tania balbuceaba y se mostraba desorientada. Fue trasladada hacia el hospital municipal y tomó intervención la Fiscalía de Género y Violencia Familiar de Cuarto Turno de Córdoba y la Fiscalía de Cosquín, que analizan las cámaras de seguridad y ordenaron una serie de pericias para esclarecer la situación.

La mujer se desempeña en el CPC Argüello, había acordado una cita por Internet y cuando llegó al punto de encuentro, le manifestó a su hija de 17 años y a su hermana, que el hombre «tenía cara de Sajen» (en referencia al violador serial de Córdoba) y que no le gustaba. También se mostró incómoda, dijo que se estaba «poniendo denso» y que le convidó un agua con «gusto a mierda». Para los investigadores, estas frases resultan llamativas porque dejan entrever el contexto de una presunta violación.

La última conversación con sus familiares se produjo el domingo pasado a las 22 horas y recién pudo reencontrarse con ellos el martes a las 17:30, durante ese período de tiempo, aún se desconoce dónde estuvo y con quién.

Tania permanece internada en un centro asistencial de la capital cordobesa y para su madre, Nancy, fue liberada por la presión mediática. «Está más o menos de salud. Está bien porque está viva pero están haciendo una serie de estudios. Recuerda algunas cosas y otras no»; sostuvo la mujer, quien milita en el movimiento «Ni una Menos».