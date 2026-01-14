Temporal anunciado para Punilla: posible granizo y ráfagas intensas

Una alerta amarilla por tormentas rige para una amplia franja de la provincia de Córdoba, que incluye al Valle de Punilla, ante la previsión de fenómenos meteorológicos de variada intensidad durante la tarde y la noche de hoy.

Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo, con desarrollo desigual según la zona.

El área alcanzada comprende Punilla, Capital, Colón, Santa María, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Ischilín, Totoral, Calamuchita, Río Segundo, Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y sectores del departamento Unión.

En el caso de Punilla, las condiciones generan especial atención por el riesgo de crecidas repentinas en ríos y arroyos serranos, además de complicaciones para circular en rutas y caminos de montaña, especialmente durante la noche.

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema precaución, evitar actividades en zonas ribereñas y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas a lo largo de la jornada.