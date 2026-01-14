Tormenta: Rescataron a tres jóvenes en la zona del Dique Los Alazanes

Tres jóvenes de 18 años fueron rescatados ayer en la ciudad de Capilla del Monte luego de haber sido sorprendidos por la tormenta cuando visitaban el Dique Los Alazanes. Se desplegó un operativo con la participación del personal de la Departamental Punilla Norte y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y se encuentran en buen estado de salud.

Se vieron afectados por la lluvia y la repentina crecida de los ríos serranos mientras hacían una excursión.

Los chicos intentaron volver hacia el sector conocido como La Toma pero el aumento del caudal del río complicó sus planes y encendió la alarma entre sus familiares, quienes alertaron de la situación a las autoridades.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron dar con ellos y se evidenció que mostraban signos de cansancio. Fueron trasladados hacia la comisaría local y recibieron la asistencia correspondiente.