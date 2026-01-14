Trágico: Un turista murió en el balneario de Playas de Oro

Un turista oriundo de la Provincia de Buenos Aires sufrió una descompensación en el balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz y falleció. El trágico hecho se produjo este miércoles 14 de enero en horas de la tarde y trascendió que era diabético y contaba con antecedentes de hipertensión.

La víctima tenía 57 años de edad y era oriunda de la localidad de Pergamino.

Según pudo conocer EL DIARIO, había llegado para disfrutar de sus vacaciones en la ciudad, se metió a las aguas del río San Antonio y comenzó a sentirse mal. Tras haber salido del cauce, se descompensó y quedó tirado en la playa.

Pese a que intentaron reanimarlo, minutos después se confirmó su deceso y sus familiares protagonizaron escenas dramáticas.

En el lugar, se hicieron presentes efectivos policiales y del área de Seguridad VCP, los bomberos voluntarios y personal del servicio de emergencias de Vittal.